Аксенов Алексей Тихонов
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: Аксенов Тихон
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
07.04.1867
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Аксенова Анна Игнатьева
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно