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Аксенов Алексей Тихонов

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: Аксенов Тихон

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
07.04.1867

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Аксенова Анна Игнатьева

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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