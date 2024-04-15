Проноза Нифонт Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроноза Нифонт Яковлевич

Проноза Нифонт Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.10.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Константин Павлович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close