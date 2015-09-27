Ларионова (Уракова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Уракова) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1937

Дата смерти

27.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937

Отец: Ураков Павел Петрович

Мать: Уракова (Шутова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.06.1956

Сын: Ларионов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович

Рождение ребёнка
02.12.1957

Дочь: Перевозчикова Алевтина Семеновна

Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович

Рождение ребёнка
29.12.1959

Сын: Ларионов Лев Семенович

Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович

Рождение ребёнка
21.12.1962

Сын: Ларионов Валентин Семенович

Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович

Смерть
27.09.2015

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