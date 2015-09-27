Ларионова (Уракова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1937
Дата смерти27.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937
Рождение ребёнка
27.06.1956
Сын: Ларионов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1957
Дочь: Перевозчикова Алевтина Семеновна
Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович
Рождение ребёнка
29.12.1959
Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1962
Сын: Ларионов Валентин Семенович
Отец ребёнка: Ларионов Семен Петрович
Смерть
27.09.2015