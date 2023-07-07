Лебедева (Быстрова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Быстрова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1921

Дочь: Лебедева Дочь 2 Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
18.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.2016

Сын: Лебедев Степан Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.12.?

Сын: Лебедев Егор Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Дочь Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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