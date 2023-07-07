Лебедева (Быстрова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1921
Дочь: Лебедева Дочь 2 Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.01.2016
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Дочь Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности