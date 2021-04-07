Арцишевский Иван Сергеевич
Место рожденияDalian, Liaoning, China
Дата рожденияОколо 17.06.1950
Дата смерти07.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.06.1950
Dalian, Liaoning, China
Иммиграция
1964
СССР
Рождение ребёнка
01.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
руководит школой этикета | Должность: руководит школой этикета
Работа или профессия
Неизвестно
руководит школой этикета
Смерть
07.04.2021
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation