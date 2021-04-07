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Арцишевский Иван Сергеевич

Место рождения

Dalian, Liaoning, China

Дата рождения

Около 17.06.1950

Дата смерти

07.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.06.1950

Отец: Арцишевский Сергей (Антониевич)

Мать: Гусева-Арцишевская Нина Валентовна

Dalian, Liaoning, China
Иммиграция
1964
СССР
Рождение ребёнка
01.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
руководит школой этикета | Должность: руководит школой этикета
Работа или профессия
Неизвестно
руководит школой этикета
Смерть
07.04.2021
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation