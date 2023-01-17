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Мирзаханов Игорь Идаятович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

31.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968

Отец: Мирзаханов Идаят Алибала-Оглы

Мать: Сапранова Валентина Яковлевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
04.12.1989

Дочь: Мирзаханова Валентина Игоревна

Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
16.05.1993

Сын: Мирзаханов Тимур Игоревич

Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.07.1999

Дочь: Мирзаханова Алевтина Игоревна

Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.04.2006

Сын: Мирзаханов Марат Игоревич

Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алябьева Елена Николаевна

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