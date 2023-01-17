Мирзаханов Игорь Идаятович
Место рождения
Дата рождения31.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968
Рождение ребёнка
04.12.1989
Дочь: Мирзаханова Валентина Игоревна
Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
16.05.1993
Сын: Мирзаханов Тимур Игоревич
Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1999
Дочь: Мирзаханова Алевтина Игоревна
Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.2006
Сын: Мирзаханов Марат Игоревич
Мать ребёнка: Алябьева Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно