Образцева Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Образцев Павел Александрович
Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Образцев Федор Александрович
Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Образцева Павла Александровна
Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Образцев Илиодор Александрович
Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Образцева Анна Александровна
Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Образцев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно