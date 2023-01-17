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Образцева Ульяна Ивановна

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Место рождения

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Образцев Павел Александрович

Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Образцев Федор Александрович

Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Образцева Павла Александровна

Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Образцев Илиодор Александрович

Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Образцева Анна Александровна

Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Образцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Образцев Александр Федорович

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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