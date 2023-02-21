Полякова Устинья Автономова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Устинья Автономова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поляков Иван Павлов

Отец ребёнка: Поляков Павел Иванов

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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