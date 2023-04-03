Коваленко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1933

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Надежда Никоноровна

Рождение ребёнка
26.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Надежда Никоноровна

Рождение ребёнка
01.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Надежда Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Надежда Никоноровна

Смерть
2021