Коваленко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1933
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1961
Рождение ребёнка
26.07.1964
Рождение ребёнка
01.12.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021