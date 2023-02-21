Данильченко Виктор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Индура, Индурский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Индура, Индурский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1967