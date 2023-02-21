Данильченко Виктор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильченко Виктор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Индура, Индурский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Индура, Индурский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1967
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