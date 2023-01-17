Бакланова Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти06.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927
Голливуд, США
Место жительства
Неизвестно
Веве, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, США
Смерть
06.09.1974
Веве, Швейцария