Бакланова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова Валентина Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1893

Дата смерти

06.09.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927
Голливуд, США
Место жительства
Неизвестно
Веве, Швейцария
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, США
Смерть
06.09.1974
Веве, Швейцария
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