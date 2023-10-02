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Макаров Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1962

Сын: Макаров Валерий Вячеславович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Тимофеевна

станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.06.1973

Сын: Макаров Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.06.1973

Сын: Макаров Вадим Вячеславович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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