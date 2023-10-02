Макаров Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1962
Сын: Макаров Валерий Вячеславович
Мать ребёнка: Макарова Ольга Тимофеевна
станица Новотроицкая Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.06.1973
Сын: Макаров Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Макарова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.06.1973
Сын: Макаров Вадим Вячеславович
Мать ребёнка: Макарова Ольга Тимофеевна
Смерть
Неизвестно