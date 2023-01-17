Заводчикова Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1898
Дочь: Смирнова Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Сосипатрович
Рождение ребёнка
18.11.1907
Сын: Заводчиков Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Заводчиков Афанасий Сосипатрович
Смерть
Неизвестно