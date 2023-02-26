Настасья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Смерть
Неизвестно