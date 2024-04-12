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Корольков Иван Ларионович

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Корольков Ларион

Мать: не указана

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Корольков Яков Иванович

Мать ребёнка: 1-я жена

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Корольков Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: 2-я жена

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Корольков Василий Иванович

Мать ребёнка: 2-я жена

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1827
Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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