Корольков Иван Ларионович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Корольков Ларион
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1781
Сын: Корольков Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: 2-я жена
Рождение ребёнка
1796
Сын: Корольков Василий Иванович
Мать ребёнка: 2-я жена
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1827