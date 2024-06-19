Богословская Прасковья Васильевна 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богословская Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1812

Муж: Богословский Иван Петрович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Богословский Петр Иванович

Отец ребёнка: Богословский Иван Петрович

Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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