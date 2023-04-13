(Zieg) Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Zieg) Christina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Zieg Johann Georg

Мать: Zieg Katharina

Смерть
Неизвестно