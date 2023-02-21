Омельченко (Чвора) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1904
Дата смерти20.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1921
Рождение ребёнка
05.02.1948
Сын: Омельченко Сергей Петрович
Отец ребёнка: Омельченко Петр Карпович
Смерть
20.03.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область