Омельченко (Чвора) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Чвора) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1904

Дата смерти

20.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1921

Муж: Омельченко Петр Карпович

Ирбинская, Кайлинская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1948

Сын: Омельченко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Омельченко Петр Карпович

Ирбинская, Кайлинская волость, Томский уезд
Смерть
20.03.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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