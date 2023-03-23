Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Александров Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана