Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Александров Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

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