Васева Ефросиния Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Васев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Васев Гаврило Афанасьевич
Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
До 1770
Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович
Смерть
1770