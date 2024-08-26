Васева Ефросиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васева Ефросиния Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Васев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович

Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Васев Кирилл Афанасьевич

Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович

Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Васев Гаврило Афанасьевич

Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович

Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Васев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Васев Афанасий Иванович

Бревновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1770

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