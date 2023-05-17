Голованова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2013
Сын: Кузменых Даниил Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности