Голованова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2013

Сын: Кузменых Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности