Булатова (Аникина) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Аникина) Полина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1963 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Сергей Иванович

Сухие Аврали, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Сергей Иванович

Сухие Аврали, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Булатов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Булатов Сергей Иванович

Сухие Аврали, Елховский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сухие Аврали, Елховский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2022
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
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