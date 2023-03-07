Булатова (Аникина) Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1931
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булатов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булатов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1963
Сын: Булатов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Булатов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2022
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область