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Тюкова К П
Тюкова К П
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.1936
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Тюков В А
1958 г.р.
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын:
Тюков В А
Отец ребёнка:
Тюков А И
Смерть
Неизвестно
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