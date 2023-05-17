Тюкова К П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкова К П

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Тюков В А

Отец ребёнка: Тюков А И

Смерть
Неизвестно