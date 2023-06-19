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Афимия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1707 г.р.

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Яков

Мать: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Марфа Семионовна

Отец ребёнка: Семион Иванович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Петр Семионович

Отец ребёнка: Семион Иванович

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петр меньшой Семионович

Отец ребёнка: Семион Иванович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Семионович

Отец ребёнка: Семион Иванович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семион Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1804 ст.
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния