Афимия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1804 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Яков
Мать: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Марфа Семионовна
Отец ребёнка: Семион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Петр Семионович
Отец ребёнка: Семион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Семион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Семионович
Отец ребёнка: Семион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семион Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804 ст.