Юречко (Киян) Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юречко (Киян) Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1974

Отец: Киян Александр Николаевич

Мать: Киян Елена Владимировна

Рождение ребёнка
11.07.1995

Сын: Юречко Александр Степанович

Отец ребёнка: Юречко Степан Александрович

Рождение ребёнка
25.03.2005

Сын: Юречко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Юречко Степан Александрович

Рождение ребёнка
21.06.2011

Дочь: Юречко Таисия Александровна

Отец ребёнка: Юречко Степан Александрович

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