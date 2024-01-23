Юречко (Киян) Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1974
Отец: Киян Александр Николаевич
Мать: Киян Елена Владимировна
Рождение ребёнка
11.07.1995
Сын: Юречко Александр Степанович
Отец ребёнка: Юречко Степан Александрович
Рождение ребёнка
25.03.2005
Сын: Юречко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Юречко Степан Александрович
Рождение ребёнка
21.06.2011
Дочь: Юречко Таисия Александровна
Отец ребёнка: Юречко Степан Александрович