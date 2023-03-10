Чесноков Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Чеснаков Григорий Федотов

Мать ребёнка: Чеснокова Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чеснаков Константин Федотов

Мать ребёнка: Чеснокова Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чеснаков Иван Федотов

Мать ребёнка: Чеснокова Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Чеснокова Наталья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Наталья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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