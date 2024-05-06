Велегжанин Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Велегжанин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велегжанин Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велегжанина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Куимова (Велегжанина) Наталия Петровна
Мать ребёнка: Велегжанина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Велегжанин Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Велегжанин Павел Петрович
Мать ребёнка: не указана