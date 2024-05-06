Велегжанин Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велегжанин Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велегжанин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велегжанин Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Велегжанина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Куимова (Велегжанина) Наталия Петровна

Мать ребёнка: Велегжанина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Велегжанин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Велегжанин Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

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