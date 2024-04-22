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Хвалов Степан Михайлович

Место рождения

Сергеево, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
02.11.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 2.11.1905 Апухлицы Михаил Андреевич Крылов Апухлицы отец крестьянин Андрей Захарович Крылов Апухлицы мать крестьянская жена... Показать все
Смерть
Неизвестно
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