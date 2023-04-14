Ковалёва Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Наталья Дорофеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Олимпиада Дорофеевна
Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Дорофеевич
Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович
Смерть
Неизвестно