Ковалёва Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Наталья Дорофеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Олимпиада Дорофеевна

Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Петр Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Александр Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковалёв Дорофей Титович

Смерть
Неизвестно