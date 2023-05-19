Иванов Владимир Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Георгиев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

10.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910

Отец: Иванов Георгий Георгиев

Мать: Иванова Евгения Васильева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
11.04.1910
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно