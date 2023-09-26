Иванов Павел Иванович
Место рожденияРоссия, Вологодская область
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Иванов Иван
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1950
Сын: Иванов Николай
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
09.06.1940
Дочь: Черемхина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерощенко Анна Павловна
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Павловна
Мать ребёнка: Иванова Ираида
Смерть
Неизвестно