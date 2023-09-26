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Иванов Павел Иванович

Место рождения

Россия, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1950

Сын: Иванов Николай

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
09.06.1940

Дочь: Черемхина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерощенко Анна Павловна

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Павловна

Мать ребёнка: Иванова Ираида

Смерть
Неизвестно
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