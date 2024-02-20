Корсун Елена Петровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
После 1842
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Корсун Евстстафий Тимофеевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корсун Никифор Евстафьевич
Отец ребёнка: Корсун Евстстафий Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно