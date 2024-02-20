Корсун Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Елена Петровна

Корсун Елена Петровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1842

Муж: Корсун Евстстафий Тимофеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Корсун Семен Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсун Евстстафий Тимофеевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсун Никифор Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсун Евстстафий Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close