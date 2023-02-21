Бойкова (Гапонова) Домникия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова (Гапонова) Домникия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1893

Дата смерти

16.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1893

Отец: Гапонов Григорий

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бойков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Бойков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Кириллов Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Грекова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Бойков Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: 1й (Павел)

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
1928

Сын: 2й (Павел)

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
12.04.1935

Дочь: Кабанова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2я девочка

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 1я девочка

Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович

Смерть
16.02.1973
Москва, город федерального значения Москва
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