Бойкова (Гапонова) Домникия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1893
Дата смерти16.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1893
Отец: Гапонов Григорий
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
06.01.1916
Сын: Бойков Ефим Иванович
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Кириллов Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Грекова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
30.10.1926
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: 1й (Павел)
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
1928
Сын: 2й (Павел)
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
12.04.1935
Дочь: Кабанова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2я девочка
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 1я девочка
Отец ребёнка: Бойков Иван Калистратович
Смерть
16.02.1973
Москва, город федерального значения Москва