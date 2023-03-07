Ахмад — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмад

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ахмер

Мать: не указана

Смерть
1817
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