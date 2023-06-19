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Mitrofanoff Leonid Ivanovich
Mitrofanoff Leonid Ivanovich
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Место рождения
Славянск
Дата рождения
06.08.1895
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Иван Никитич
1870 г.р.
Мать
Митрофанова (Васильева) Дарья (Одарка) Александровна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1895
Отец:
Митрофанов Иван Никитич
Мать:
Митрофанова Дарья (Одарка) Александровна
Славянск
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