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Mitrofanoff Leonid Ivanovich

Место рождения

Славянск

Дата рождения

06.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1895

Отец: Митрофанов Иван Никитич

Мать: Митрофанова Дарья (Одарка) Александровна