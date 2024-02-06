Ульяна Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Евстафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1865

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Любимкин Любиткин Алексей Федорович

д. Борковка, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимкин Любиткин Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Мордовская Борковка, Никольская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно
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