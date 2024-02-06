Ульяна Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстафий
Рождение ребёнка
23.04.1865
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Любимкин Любиткин Алексей Федорович
д. Борковка, Самарская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мордовская Борковка, Никольская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно