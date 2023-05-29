Тимофеева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1967

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967

Отец: Чеботарев Иван Матвеевич

Мать: Нюся Гавриловна