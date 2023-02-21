Кислицын Евсей Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кислицын Василий Евсигнеевич
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Степанида Евсигнеева
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Евсигнеева
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кислицын Иван Евсигнеевич
Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Ирина Яковлева
Смерть
После 1795