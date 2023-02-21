Кислицын Евсей Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Евсей Леонтиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кислицын Леонтий Никитович

Мать: Кислицына Агафея Фёдорова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кислицын Василий Евсигнеевич

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Степанида Евсигнеева

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Евсигнеева

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кислицын Иван Евсигнеевич

Мать ребёнка: Кислицына Ирина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ирина Яковлева

Смерть
После 1795
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