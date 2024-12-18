Шуклин Иван Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шуклин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуклин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шуклина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
д. Пашково Курской области
Бракосочетание
После ?.02.1891

Жена: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.01.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.06.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933
Говорили, что в этот год был голод, умерли в один год он и его дочь Анна

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