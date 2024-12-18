Шуклин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуклин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шуклина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
д. Пашково Курской области
Бракосочетание
После ?.02.1891
Рождение ребёнка
06.03.1902
Рождение ребёнка
07.01.1905
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
06.06.1915
Смерть
1933
Говорили, что в этот год был голод, умерли в один год он и его дочь Анна