Кузнецов Порфирий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27 января 1910г Жених: деревни Поддубровки крестьянин Николай Иоаннов Федяков, православный, первым браком, 18 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь Феодосия Ермолаева Тонкова, п... Показать все
Смерть
Неизвестно