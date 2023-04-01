Кузнецов Порфирий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Порфирий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27 января 1910г Жених: деревни Поддубровки крестьянин Николай Иоаннов Федяков, православный, первым браком, 18 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь Феодосия Ермолаева Тонкова, п... Показать все
Смерть
Неизвестно