Быковский Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быковский Василий
Рождение ребёнка
27.11.1910
Сын: Быковский Николай Степанович
Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна
Рождение ребёнка
10.03.1912
Дочь: Борцова Анна Степановна
Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Быковская Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Быковский Иван Степанович
Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна
Шигаево, Сузунский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.?
Сын: Быковский Петр Степанович
Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Александр Степанович
Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна
Смерть
Неизвестно