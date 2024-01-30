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Быковский Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быковский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Быковский Николай Степанович

Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна

Рождение ребёнка
10.03.1912

Дочь: Борцова Анна Степановна

Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна

Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Быковская Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна

Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Быковский Иван Степанович

Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна

Шигаево, Сузунский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.?

Сын: Быковский Петр Степанович

Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Александр Степанович

Мать ребёнка: Быковская Просковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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