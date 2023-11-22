Залешина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залешина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залешин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залешин Михаил Семенович

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залешин Михаил Семенович

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залешин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залешин Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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