Залешина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно