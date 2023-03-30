Синёва (Адюкова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1999
Сын: Синёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Синёв Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Около 2000
Отец ребёнка: Синёв Сергей Александрович
Рождение ребёнка
22.11.2008
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Синёв Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно