Синёва (Адюкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Адюкова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1999

Сын: Синёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Синёв Сергей Александрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 2000

Сын: Синёв Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Синёв Сергей Александрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.11.2008

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Синёв Сергей Александрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Сергей Александрович