Рябков Анисафор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябков Анисафор Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рябков Анисим Селиванович

Мать: Рябкова Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рябков Фроол Анисафорович

Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рябков Кирилл Анисафорович

Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кряжева (Рябкова) Антонина Анисафоровна

Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Рябкова) Феоктиста Анисафоровна

Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна

Смерть
1966

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