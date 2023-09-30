Рябков Анисафор Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рябков Фроол Анисафорович
Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рябков Кирилл Анисафорович
Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кряжева (Рябкова) Антонина Анисафоровна
Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Рябкова) Феоктиста Анисафоровна
Мать ребёнка: Рябкова Анна Арсентьевна
Смерть
1966