Ящин Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ящин Антон Иосифович
Мать: Ящина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ящин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ящина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ящина Александра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно