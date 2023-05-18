Ящин Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ящин Николай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ящин Антон Иосифович

Мать: Ящина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ящина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ящина Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно