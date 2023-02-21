Витгенштейн Пётр Христианович
Место рожденияг. Переяслав, Переяславский уезд Полтавской губернии
Дата рождения05.01.1769
Дата смерти11.06.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Переяслав, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1769
г. Переяслав, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1796
Кавказ
Место жительства
С 1799
г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
11.06.1843
г. Лемберг, Королевство Галиции и Лодомерии
Место жительства
По 1843
г. Лемберг, Королевство Галиции и Лодомерии