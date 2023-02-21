Витгенштейн Пётр Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витгенштейн Пётр Христианович

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Место рождения

г. Переяслав, Переяславский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

05.01.1769

Дата смерти

11.06.1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Переяслав, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1769
г. Переяслав, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1796
Кавказ
Место жительства
С 1799
г. Мариуполь, Мариупольский уезд Екатеринославской губернии
Смерть
11.06.1843
г. Лемберг, Королевство Галиции и Лодомерии
Место жительства
По 1843
г. Лемберг, Королевство Галиции и Лодомерии
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