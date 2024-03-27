Тянников Максим Владимирович
Место рожденияс.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тянников Владимир
Мать: Тянникова Анна
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Тянникова Варвара Евгеньевна
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
12.03.1928
Дочь: Тянникова Лидия Максимовна
Мать ребёнка: Тянникова Варвара Евгеньевна
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Военная служба
26.08.1941
Балаковский РВК, Саратовская обл., Балаковский р-н
Призыв на военную службу, старшина, красноармеец, запись журнала призыва №50, без вести пропал 10.08.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942