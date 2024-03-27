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Тянников Максим Владимирович

Место рождения

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тянников Владимир

Мать: Тянникова Анна

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
1924

Сын: Тянников Иван Максимович

Мать ребёнка: Тянникова Варвара Евгеньевна

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
12.03.1928

Дочь: Тянникова Лидия Максимовна

Мать ребёнка: Тянникова Варвара Евгеньевна

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Военная служба
26.08.1941
Балаковский РВК, Саратовская обл., Балаковский р-н
Призыв на военную службу, старшина, красноармеец, запись журнала призыва №50, без вести пропал 10.08.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тянникова Варвара Евгеньевна

Смерть
1942
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