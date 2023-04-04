Рылов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Рылов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рылова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рылова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-металлург
Смерть
1973
Причина смерти: Сердечный приступ