Рылов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Рылов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рылова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылова Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-металлург
Смерть
1973
Причина смерти: Сердечный приступ