Клементьева (Клементьева) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Клементьева) Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Вычислено 1853 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Иоан Иванович

Отец ребёнка: Клементьев Иван Григорьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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