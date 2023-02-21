Клементьева (Клементьева) Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Иоан Иванович
Отец ребёнка: Клементьев Иван Григорьевич
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно