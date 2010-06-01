Старикович Иван Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1928
Дата смерти01.06.2010
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
Отец: Старикович Демьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1955
Дочь: Старикович (Старикович) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна
Рождение ребёнка
09.09.1965
Дочь: Старикович (Старикович) Алла Ивановна
Мать ребёнка: Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна
Смерть
01.06.2010