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Старикович Иван Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

01.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: Старикович Демьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна

Рождение ребёнка
18.09.1955

Дочь: Старикович (Старикович) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна

Рождение ребёнка
09.09.1965

Дочь: Старикович (Старикович) Алла Ивановна

Мать ребёнка: Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна

Смерть
01.06.2010

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